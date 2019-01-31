Расследование убийства Вячеслава Трухачева не закончено

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-31T11:44:05+03:00

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21 ноября 2012 года в центре Тулы, на Красноармейском проспекте, произошло дерзкое убийство, которое до сих пор не раскрыто. Преступник выстрелил из пистолета с глушителем и пламегасителем в голову 58-летнего Вячеслава Трухачева и скрылся во дворах. Погибший работал заместителем главного конструктора ОАО «Конструкторское бюро приборостроения – филиал Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия».

Преступление было совершено в пятистах метрах от работы и недалеко от дома. По этому маршруту Вячеслав Трухачев почти всегда ходил пешком. Следователи пришли к выводу, что, скорее всего, убийца знал о его передвижениях. По словам многочисленных свидетелей, убийца был без маски.

- Какой-то человек выстрелил и убежал, он был без машины, - рассказали нам сотрудники ближайшего магазина.

Убийца действовал очень дерзко. Ведь это оживленная часть города, в это время шло много людей. Следователи рассматривали несколько версий, среди которых: заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Трухачева, и бытовая ссора.

Как пояснил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков, это дело из той категории, по которому работу будем продолжать еще долгое время.

- Говорить о каких-либо успехах в краткосрочной перспективе не приходится. Не все так однозначно, участники процессы могут что-то не договаривать. В Туле огромное количество дел прошлых лет, которые остались нераскрытыми. Учитывая это, мы создали специализированное формирование, которое будет заниматься именно такими делами.

В последнее время раскрыто 19 преступлений прошлых лет. Есть наработки, существует специальная аналитическая группа. Надо понимать, что современное развитие криминалистических и научных возможностей, позволяет заново исследовать многие доказательства. Я рассчитываю, что нам удастся сдвинуться с мертвой точки. Мы работаем, и, думаю, результаты будут.

ИСТОЧНИК KP.RU