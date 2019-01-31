За сутки в Тульской области поймали шестерых таксистов-нелегалов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-31T11:21:02+03:00

Пять из них были пойманы на территории Тулы

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Сотрудниками полиции в Тульской области проводится работа по выявлению водителей такси, работающих без специальной лицензии.

Цель мероприятий - обеспечение безопасности пассажироперевозок, пресечение нарушений, связанных с незаконной деятельностью под видом такси.

Ежедневно полицейскими фиксируются противоправные деяния, связанные с незаконным оказанием услуг. Водители, перевозя пассажиров, в таких случаях не обеспечивают необходимую безопасность находящихся в салоне. Кроме того, сам факт отсутствия специальной лицензии является административным правонарушением.

Только за минувшие сутки полицейскими составлены шесть протоколов в отношении таксистов-нелегалов, пять из них – на территории Тулы.

Работа по выявлению и пресечению случаев незаконных перевозок проводится в ежедневном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU