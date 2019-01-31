За сутки в Тульской области поймали шестерых таксистов-нелегалов
Сотрудниками полиции в Тульской области проводится работа по выявлению водителей такси, работающих без специальной лицензии.
Цель мероприятий - обеспечение безопасности пассажироперевозок, пресечение нарушений, связанных с незаконной деятельностью под видом такси.
Ежедневно полицейскими фиксируются противоправные деяния, связанные с незаконным оказанием услуг. Водители, перевозя пассажиров, в таких случаях не обеспечивают необходимую безопасность находящихся в салоне. Кроме того, сам факт отсутствия специальной лицензии является административным правонарушением.
Только за минувшие сутки полицейскими составлены шесть протоколов в отношении таксистов-нелегалов, пять из них – на территории Тулы.
Работа по выявлению и пресечению случаев незаконных перевозок проводится в ежедневном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU