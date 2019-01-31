Двойное ДТП под Тулой: "ВАЗ" столкнул "БМВ" в стоящий "Лексус"

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-31T11:10:35+03:00

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31 января 2019 года, около 10:00, на 104-м км автодороги "Кашира-Серебрянные Пруды-Кимовск-Узловая" в Тульской области произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ 2114" столкнулся с автомобилем "БМВ". От удара последний отлетел в стоящий на обочине "Лексус", который несколькими миутами ранее также попал в ДТП. Как оказалось, его водитель не справился с управлением и наехал на снежное препятствие.

Предварительно, в автоаварии под Тулой пострадали два человека.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU