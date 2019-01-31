50-летнюю жительницу Тульской области осудили за ложное сообщение о теракте

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-31T10:21:25+03:00

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Узловским судом 50-летняя пенсионерка была признана виновной в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Как выяснилось, 26 октября 2018 года, пьяная дама, будучи у себя дома, позвонила на номер «02» дежурной части ОМВД России по Узловскому району, и сообщила помощнику оперативного дежурного, что намерена взорвать магазин «Ледокол». Информация эта была заведомо ложной. Как оказалось, дама просто решила развлечься и понаблюдать за действиями сотрудников полиции.

На место возможного происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции - следственно-оперативной группы, кинолога со служебной собакой, которые в ходе проведения осмотра места происшествия – магазина «Ледокол» никаких взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли.

В результате шутки женщины правоохранители были отвлечены от выполнения функциональных обязанностей на проверку ее заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

За содеянное приговором судом жительнице Тульской области назначено наказание в виде штрафа в размере 505 000 рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщили в прокуратуре региона.

ИСТОЧНИК KP.RU