50-летнюю жительницу Тульской области осудили за ложное сообщение о теракте
Узловским судом 50-летняя пенсионерка была признана виновной в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.
Как выяснилось, 26 октября 2018 года, пьяная дама, будучи у себя дома, позвонила на номер «02» дежурной части ОМВД России по Узловскому району, и сообщила помощнику оперативного дежурного, что намерена взорвать магазин «Ледокол». Информация эта была заведомо ложной. Как оказалось, дама просто решила развлечься и понаблюдать за действиями сотрудников полиции.
На место возможного происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции - следственно-оперативной группы, кинолога со служебной собакой, которые в ходе проведения осмотра места происшествия – магазина «Ледокол» никаких взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли.
В результате шутки женщины правоохранители были отвлечены от выполнения функциональных обязанностей на проверку ее заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.
За содеянное приговором судом жительнице Тульской области назначено наказание в виде штрафа в размере 505 000 рублей.
Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщили в прокуратуре региона.
ИСТОЧНИК KP.RU