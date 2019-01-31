В Щекинской районной больнице открыли комнату для торжественной выписки новорожденных

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-31T10:00:50+03:00

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30 января 2019 года, в Щекинской районной больнице открылась выписная комната при родильном отделении.

Она позволит организовать торжественную выписку мамы и малыша из родильного дома, сделать ее праздничной и семейной.

В рамках открытия комнаты состоялась первая торжественная выписка. Молодым родителям вручили свидетельства о рождении детей, знаки правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а также передали поздравительный адрес и подарки для новорожденных от имени губернатора Алексея Дюмина.

ИСТОЧНИК KP.RU