В Щекинской районной больнице открыли комнату для торжественной выписки новорожденных
В рамках открытия комнаты состоялась первая торжественная выписка
Фото: Правительство ТО
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30 января 2019 года, в Щекинской районной больнице открылась выписная комната при родильном отделении.
Она позволит организовать торжественную выписку мамы и малыша из родильного дома, сделать ее праздничной и семейной.
В рамках открытия комнаты состоялась первая торжественная выписка. Молодым родителям вручили свидетельства о рождении детей, знаки правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а также передали поздравительный адрес и подарки для новорожденных от имени губернатора Алексея Дюмина.
ИСТОЧНИК KP.RU