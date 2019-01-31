В Тульской области пенсионерка заплатит полмиллиона за ложное сообщение о взрыве
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летней пенсионерки. Она признана виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.
Пьяная женщина решила развлечься и понаблюдать за действиями полицейских. Она позвонила в дежурную часть и сообщила о своем намерении взорвать магазин «Ледокол».
Сообщение было зарегистрировано в книге учета. Для его проверки оперативники выехали на место происшествия. В ходе проведения осмотра магазина полицейские никаких взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.
В результате противоправных действий женщины силы и средства полиции были отвлечены от выполнения функциональных обязанностей на проверку ее заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.
Суд назначил жительнице Узловой штрафа в размере 505 000 рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU