2019-01-31T09:07:51+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Большой полыхала квартира

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 января в Туле на ул. Большой загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:08.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В коридоре прогорел пол. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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