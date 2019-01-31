В Туле на ул. Большой полыхала квартира

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-31T09:07:51+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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30 января в Туле на ул. Большой загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:08.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В коридоре прогорел пол. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU