2019-01-31T08:49:11+03:00
Происшествия

В Тульской области горящую квартиру тушили 11 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 января в п. Ломинцево Щекинского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:38.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В кухне обгорела стена. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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