В Тульской области горящую квартиру тушили 11 пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 января в п. Ломинцево Щекинского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:38.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В кухне обгорела стена. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU