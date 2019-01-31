В тульской деревне Крутое сгорели дом и сарай: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-31T08:26:56+03:00

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31 января в д. Крутое загорелись дом и сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:01.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии в 03:50, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 03:57.

В результате происшествия пострадал человек. Дом и сарай сгорели полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU