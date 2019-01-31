Туман и гололедица: туляков предупредили о надвигающейся непогоде

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-31T08:15:04+03:00

Жителей региона призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями

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Утром и в первой половине дня 31 января на территории региона ожидается гололед, гололедица, туман (видимость 500-1000м). Данные приводит ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС призывает туляков быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону-"01" или с мобильного - "112" и "101".

ИСТОЧНИК KP.RU