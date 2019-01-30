2019-01-30T17:01:17+03:00
Общество

Грядет скандинавский циклон: в Тульской области прогнозируется ледяной дождь

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Виктория ЯКУШИНА
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Начиная с 30 января 2019 года на территорию Тульской области начнет оказывать влияние скандинавский циклон. Кроме того, с юга прибудет еще один циклон, который принесет с собой теплый воздух, в результате чего в регионе будут идти мокрый снег и дождь со снегом.

Также синоптики обещают ледяной дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

В случае возникновения ЧС, звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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