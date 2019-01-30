Мужчина похитил чужую сумку из камеры хранения в супермаркете в Тульской области
Полицией в Щекинском районе Тульской области пойман подозреваемый в краже из ячейки камеры хранения супермаркета.
Как выяснилось, злоумышленник подобрал ключ к одной из ячеек магазина в районном центре. Благодаря этому, он смог вскрыть замок, когда там находилось имущество посетительницы магазина.
Мужчина забрал чужую сумку с вещами. Ущерб составил 14 500 рублей.
Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 43-летний мужчина признался в содеянном.
В настоящее время выясняются все детали противоправной деятельности злоумышленника. Он проверяется на возможную причастность к другим аналогичным хищениям.
ИСТОЧНИК KP.RU