Мужчина похитил чужую сумку из камеры хранения в супермаркете в Тульской области

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-30T17:01:14+03:00

В настоящее время выясняются все детали противоправной деятельности злоумышленника

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Полицией в Щекинском районе Тульской области пойман подозреваемый в краже из ячейки камеры хранения супермаркета.

Как выяснилось, злоумышленник подобрал ключ к одной из ячеек магазина в районном центре. Благодаря этому, он смог вскрыть замок, когда там находилось имущество посетительницы магазина.

Мужчина забрал чужую сумку с вещами. Ущерб составил 14 500 рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 43-летний мужчина признался в содеянном.

В настоящее время выясняются все детали противоправной деятельности злоумышленника. Он проверяется на возможную причастность к другим аналогичным хищениям.

ИСТОЧНИК KP.RU