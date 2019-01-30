2019-01-30T17:01:14+03:00
Происшествия

Мужчина похитил чужую сумку из камеры хранения в супермаркете в Тульской области

В настоящее время выясняются все детали противоправной деятельности злоумышленника
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицией в Щекинском районе Тульской области пойман подозреваемый в краже из ячейки камеры хранения супермаркета.

Как выяснилось, злоумышленник подобрал ключ к одной из ячеек магазина в районном центре. Благодаря этому, он смог вскрыть замок, когда там находилось имущество посетительницы магазина.

Мужчина забрал чужую сумку с вещами. Ущерб составил 14 500 рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 43-летний мужчина признался в содеянном.

В настоящее время выясняются все детали противоправной деятельности злоумышленника. Он проверяется на возможную причастность к другим аналогичным хищениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грядет скандинавский циклон: в Тульской области прогнозируется ледяной дождь
18-летний туляк незаконно прописал в квартире на ул. Седова мигрантов
Жительница Тульской области стала жертвой мошенника, прикинувшегося в соцсети ее знакомой
В Богородицке цыганка украла кошелек у покупателя магазина
Суд оставил без изменения приговор бывшему замначальника тульского УФСИН
В Туле проверили работу приюта для бездомных собак
Житель Тульской области, чтобы скрыть ДТП, написал заявление об угоне
31 января на улице Лейтейзена пройдет уборка снега
Молодежь Тулы приглашают на открытый турнир по салонным играм
«Отмазать мы никого не хотим»: в региональном следкоме рассказали о расследовании гибели ребенка под бетонной плитой в Богородицке
В квартире в Щекино нашли тело 45-летней женщины: задержан обвиняемый в убийстве
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Экс-главный врач новомосковского роддома осуждена за хищение денег из учреждения
В Тульской области осудили администратора подпольного игрового клуба
На улицах Петра Алексеева и Глеба Успенского в Туле временно перекроют движение
Для предотвращения подтоплений в Туле чистят ливневки
На улице Степанова в Туле сбили 13-летнего ребенка
«Ростелеком» предложил тулякам свою «Историю» сотовой связи