18-летний туляк незаконно прописал в квартире на ул. Седова мигрантов
На деле жилье иностранцам молодой человек не предоставил
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Заместитель прокурора Привокзального района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу.
18-летнего туляка обвиняют в фиктивной постановке на учет 23 иностранцев - граждан Республики Узбекистан и Таджикистан.
Соответствующие подписи он внес в бланки уведомлений о прибытии, удостоверяя факт их постоянного проживания по месту своего жительства на ул. Седова. Однако на деле жилье иностранцам не предоставил.
Уголовное дело по обвинению туляка направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU