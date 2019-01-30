18-летний туляк незаконно прописал в квартире на ул. Седова мигрантов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-30T17:03:35+03:00

На деле жилье иностранцам молодой человек не предоставил

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Заместитель прокурора Привокзального района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу.

18-летнего туляка обвиняют в фиктивной постановке на учет 23 иностранцев - граждан Республики Узбекистан и Таджикистан.

Соответствующие подписи он внес в бланки уведомлений о прибытии, удостоверяя факт их постоянного проживания по месту своего жительства на ул. Седова. Однако на деле жилье иностранцам не предоставил.

Уголовное дело по обвинению туляка направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU