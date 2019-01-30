2019-01-30T16:58:38+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области стала жертвой мошенника, прикинувшегося в соцсети ее знакомой

Полицейские просят граждан быть внимательными и бдительными в общении с собеседниками!
Виктория ЯКУШИНА
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29 января 2019 года, жертвой мошенников в соцсетях стала 53-летняя жительница Ефремовского района Тульской области.

Как оказалось, в интернете со взломанного аккаунта ее знакомой с женщиной вступил в беседу злоумышленник, рассказавший о возможности возврата части денег за коммунальные услуги. Для этого требовалось сообщить реквизиты банковской карты, что женщина сразу же сделала. Позже она обнаружила списание 19 800 рублей со своего счета.

Поняв, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию.

Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о случаях мошенничества с использованием социальных сетей. Полицейские просят граждан быть внимательными и бдительными в общении с собеседниками.

- Если в интернет-беседе просят сообщить реквизиты банковской карты или перевести деньги, важно перепроверить информацию о назначении платежа, лично, а не в соцсети, посоветоваться с родственниками и знакомыми. Отметим, что даже если собеседник, говорящий о необходимости сообщить банковские реквизиты, вам знаком, следует помнить, что его аккаунт может быть взломан, и просьбу о переводе денег нужно проверить при телефонном звонке или личной встрече, - рассказала в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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