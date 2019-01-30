2019-01-30T16:55:32+03:00
Происшествия

В Богородицке цыганка украла кошелек у покупателя магазина

Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленницы
Виктория ЯКУШИНА
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В Богородицке полицейские поймали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в краже.

Как оказалось, женщина в магазине отвлекла 26-летнего покупателя, в результате чего тот оставил без присмотра около кассы свой кошелек.

Воспользовавшись неосмотрительностью мужчины, дама забрала чужое имущество себе. Ущерб составил 2 200 рублей.

Сотрудники полиции провели работу и выяснили личность и местонахождение злоумышленницы. Она призналась стражам порядка в содеянном.

В полиции выясняют все обстоятельства ее незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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