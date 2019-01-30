В Богородицке цыганка украла кошелек у покупателя магазина
Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленницы
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В Богородицке полицейские поймали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в краже.
Как оказалось, женщина в магазине отвлекла 26-летнего покупателя, в результате чего тот оставил без присмотра около кассы свой кошелек.
Воспользовавшись неосмотрительностью мужчины, дама забрала чужое имущество себе. Ущерб составил 2 200 рублей.
Сотрудники полиции провели работу и выяснили личность и местонахождение злоумышленницы. Она призналась стражам порядка в содеянном.
В полиции выясняют все обстоятельства ее незаконной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU