Суд оставил без изменения приговор бывшему замначальника тульского УФСИН

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-30T16:42:49+03:00

Ему назначено 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима

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Бывший первый заместитель начальника УФСИН России по Тульской области Всеволод Снурницын признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

42-летний экс-сотрудник ведомства убедил знакомого, действующего в интересах одного из осужденных, что за вознаграждение в 1,3 млн. рублей поможет заменить мужчине наказание в виде лишения свободы на более мягкое.

Однако реальной возможности для решения вопроса мужчина не имел. В последующем посредник получил от родственницы осужденного 300 тыс. рублей, после чего они обратились в полицию. Работника ФСИН России задержали правоохранители при передаче денег.

Суд приговорил Снурницына к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Также его лишили права 3 года занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах, связанные с исполнением функций представителя власти. Кроме того, он лишен специального звания «полковник внутренней службы».

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб адвоката и осужденного Тульский областной суд приговор суда оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU