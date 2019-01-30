В Туле проверили работу приюта для бездомных собак

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-30T16:45:52+03:00

В рамках муниципального контракта в этом году на территории Большой Тулы отловлено уже 86 бездомных животных

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Сегодня, 30 января, в Туле была проинспектирована работа приюта для бездомных собак.

Такие проверки проходят в городе еженедельно.

Приют располагается по адресу: п. Сергиевский, ул. Садовая, д. 1. Его содержит ООО «Континент+» - подрядная организация, которая в этом году выполняет работу по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По условиям контракта организация производит отлов, лечебно-профилактические мероприятия и содержание в течение 180 дней.

Контракт с ООО «Континент+» заключен на 452 особи. На сегодня отловлены и помещены в приют уже 86.

После отлова собаки 10 дней находятся на карантине, врач их осматривает, проводится обработка от паразитов. Затем, если животное кастрировано, оно переходит на содержание. Собакам также проводится вакцинация. Если животное нестерилизованное, то его стерилизуют.

Содержание в приюте животных в рамках контракта предполагает 180 дней. За это время животному постараются найти любящих хозяев. Если это сделать не получится, то собака будет содержаться в приюте и дальше.

После выполнения контракта в полном объеме при необходимости будет заключен дополнительный контракт.

Отметим, что в 2019 году на отлов, лечение и содержание безнадзорных животных в бюджете города предусмотрено 10 млн рублей.

В приюте есть необходимое оборудование и обогреваемые помещения для проведения лечебно-профилактических мероприятий с животными.

Все вольеры в приюте оборудованы будками. Ежедневно в вольерах проводится уборка. Зимой животным делается подстилка из сена или соломы. Кормление осуществляется два раза в день. Один раз животным дается сухой корм, второй раз – горячий корм.

Есть в приюте и теплые вольеры. Туда животных при необходимости переведут при сильных холодах от - 25 градусов и ниже. Также в теплых вольерах собаки проходят послеоперационную передержку.

Каждый вторник, среду и четверг в приюте проходят дни открытых дверей. С 13:00 до 16:00 любой туляк может прийти, принести корм, познакомиться с питомцами и забрать полюбившееся животное себе домой.

Четырех щенков из приюта уже удалось пристроить в добрые руки.

Ознакомиться с обитателями приюта, посмотреть фотографии и краткое описание отловленных безнадзорных животных можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU