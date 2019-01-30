2019-01-30T16:28:44+03:00
Происшествия

Житель Тульской области, чтобы скрыть ДТП, написал заявление об угоне

Ему назначен штраф в размере 50 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26-летний житель Богородицкого района осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Молодой человек совершил ДТП на своем автомобиле. Испугавшись привлечения к административной ответственности, он сообщил в полицию об угоне машины и написал заявлением о проведении проверки по данному факту.

Намерения местного жителя раскусили быстро. Молодой человек отправился под суд, где ему назначен штраф в размере 50 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грядет скандинавский циклон: в Тульской области прогнозируется ледяной дождь
Мужчина похитил чужую сумку из камеры хранения в супермаркете в Тульской области
18-летний туляк незаконно прописал в квартире на ул. Седова мигрантов
Жительница Тульской области стала жертвой мошенника, прикинувшегося в соцсети ее знакомой
В Богородицке цыганка украла кошелек у покупателя магазина
Суд оставил без изменения приговор бывшему замначальника тульского УФСИН
В Туле проверили работу приюта для бездомных собак
31 января на улице Лейтейзена пройдет уборка снега
Молодежь Тулы приглашают на открытый турнир по салонным играм
«Отмазать мы никого не хотим»: в региональном следкоме рассказали о расследовании гибели ребенка под бетонной плитой в Богородицке
В квартире в Щекино нашли тело 45-летней женщины: задержан обвиняемый в убийстве
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Экс-главный врач новомосковского роддома осуждена за хищение денег из учреждения
В Тульской области осудили администратора подпольного игрового клуба
На улицах Петра Алексеева и Глеба Успенского в Туле временно перекроют движение
Для предотвращения подтоплений в Туле чистят ливневки
На улице Степанова в Туле сбили 13-летнего ребенка
«Ростелеком» предложил тулякам свою «Историю» сотовой связи