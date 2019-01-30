Житель Тульской области, чтобы скрыть ДТП, написал заявление об угоне

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-30T16:28:44+03:00

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26-летний житель Богородицкого района осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Молодой человек совершил ДТП на своем автомобиле. Испугавшись привлечения к административной ответственности, он сообщил в полицию об угоне машины и написал заявлением о проведении проверки по данному факту.

Намерения местного жителя раскусили быстро. Молодой человек отправился под суд, где ему назначен штраф в размере 50 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU