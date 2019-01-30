Молодежь Тулы приглашают на открытый турнир по салонным играм
19 февраля 2019 года, в 16:00 на площадке культурного центра «Типография» по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 70А состоится первый в этом году открытый турнир по салонным играм.
Желающих ждет особое пространство, где каждый сможет поиграть в уникальные настольные игры с многовековыми традициями.
- Принять участие в турнире могут люди любого возраста и физической подготовки.
- Турнир объединяет за игровыми столами людей с различными интересами.
- Участие бесплатное.
Для того чтобы принять участие в турнире, не обязательно быть магистром настольных наук. Правила всех игр можно узнать непосредственно перед началом.
В финале турнира будет выявлен лучший игрок, набравший максимальное количество баллов или побед. Этот счастливчик заберет главный приз турнира.
К участию приглашается молодежь от 14 лет.
Для участия можно подать заявку через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».
Также можно зарегистрироваться в группе в ВК или по телефонам – 55-51-48 или 8 9531812586. Контактное лицо: Устинова Татьяна.
Количество мест ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU