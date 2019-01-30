Молодежь Тулы приглашают на открытый турнир по салонным играм

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-30T15:36:13+03:00

К участию приглашается молодежь от 14 лет

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19 февраля 2019 года, в 16:00 на площадке культурного центра «Типография» по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 70А состоится первый в этом году открытый турнир по салонным играм.

Желающих ждет особое пространство, где каждый сможет поиграть в уникальные настольные игры с многовековыми традициями.

- Принять участие в турнире могут люди любого возраста и физической подготовки.

- Турнир объединяет за игровыми столами людей с различными интересами.

- Участие бесплатное.

Для того чтобы принять участие в турнире, не обязательно быть магистром настольных наук. Правила всех игр можно узнать непосредственно перед началом.

В финале турнира будет выявлен лучший игрок, набравший максимальное количество баллов или побед. Этот счастливчик заберет главный приз турнира.

К участию приглашается молодежь от 14 лет.

Для участия можно подать заявку через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Также можно зарегистрироваться в группе в ВК или по телефонам – 55-51-48 или 8 9531812586. Контактное лицо: Устинова Татьяна.

Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU