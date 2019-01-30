2019-01-30T15:36:13+03:00
Общество

Молодежь Тулы приглашают на открытый турнир по салонным играм

К участию приглашается молодежь от 14 лет
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 февраля 2019 года, в 16:00 на площадке культурного центра «Типография» по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 70А состоится первый в этом году открытый турнир по салонным играм.

Желающих ждет особое пространство, где каждый сможет поиграть в уникальные настольные игры с многовековыми традициями.

- Принять участие в турнире могут люди любого возраста и физической подготовки.

- Турнир объединяет за игровыми столами людей с различными интересами.

- Участие бесплатное.

Для того чтобы принять участие в турнире, не обязательно быть магистром настольных наук. Правила всех игр можно узнать непосредственно перед началом.

В финале турнира будет выявлен лучший игрок, набравший максимальное количество баллов или побед. Этот счастливчик заберет главный приз турнира.

К участию приглашается молодежь от 14 лет.

Для участия можно подать заявку через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Также можно зарегистрироваться в группе в ВК или по телефонам – 55-51-48 или 8 9531812586. Контактное лицо: Устинова Татьяна.

Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грядет скандинавский циклон: в Тульской области прогнозируется ледяной дождь
Мужчина похитил чужую сумку из камеры хранения в супермаркете в Тульской области
18-летний туляк незаконно прописал в квартире на ул. Седова мигрантов
Жительница Тульской области стала жертвой мошенника, прикинувшегося в соцсети ее знакомой
В Богородицке цыганка украла кошелек у покупателя магазина
Суд оставил без изменения приговор бывшему замначальника тульского УФСИН
В Туле проверили работу приюта для бездомных собак
Житель Тульской области, чтобы скрыть ДТП, написал заявление об угоне
31 января на улице Лейтейзена пройдет уборка снега
«Отмазать мы никого не хотим»: в региональном следкоме рассказали о расследовании гибели ребенка под бетонной плитой в Богородицке
В квартире в Щекино нашли тело 45-летней женщины: задержан обвиняемый в убийстве
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Экс-главный врач новомосковского роддома осуждена за хищение денег из учреждения
В Тульской области осудили администратора подпольного игрового клуба
На улицах Петра Алексеева и Глеба Успенского в Туле временно перекроют движение
Для предотвращения подтоплений в Туле чистят ливневки
На улице Степанова в Туле сбили 13-летнего ребенка
«Ростелеком» предложил тулякам свою «Историю» сотовой связи