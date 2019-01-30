2019-01-30T15:07:07+03:00
Происшествия

«Отмазать мы никого не хотим»: в региональном следкоме рассказали о расследовании гибели ребенка под бетонной плитой в Богородицке

По словам руководителя СУ СКР по Тульской области, ведомство хочет подойти к расследованию уголовного дела максимально правильно
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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В мае 2018 года в Богородицке плита от бетонного забота упала на пятилетнего мальчика. Ребенок скончался, и по факту его гибели в СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело. Забор оказался бесхозным, и следствие растянулось на долгие месяцы.

Отец погибшего мальчика, уверяет, что следователи СУ СКР по Тульской области собрали достаточно доказательств, чтобы можно было по закону осудить отвественных за смерть ребенка лиц. Однако, мужчина переживает, что закон может оказаться "не для всех", и виновные избегут наказания из-за связей в местной и областной администрации.

Ситуацию прокомментировал руководитель СУ СКР по региону Александр Стариков в рамках пресс-конференции 30 января 2019 года.

- Уголовное дело по факту гибели ребенка никто не закрывал. Мы провели огромный объем действий и правовой базы. Таких объектов по стране очень много. Прокуроры принудили администрацию, чтобы вопрос бесхозности забора был снят. Работа по данному делу идет, я лично встречался с отцом ребенка. Следственный комитет хочет подойти к расследованию уголовного дела максимально правильно. Отмазать мы никого не хотим. Судебной практики по таким случаям нет. В настоящее время мы пытаемся найти юридическую технологию, чтобы решить все по закону. Хочу сказать отцу погибшего ребенка, чтобы он набрался терпения, - сказал Александр Стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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