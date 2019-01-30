2019-01-30T14:00:35+03:00
Происшествия

В квартире в Щекино нашли тело 45-летней женщины: задержан обвиняемый в убийстве

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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28 января 2019 года, в одной из квартир дома №53 по улице Льва Толстого города Щекино Тульской области нашли тело 45-летней женщины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Указанное преступление раскрыто по «горячим следам». Следователи СУ СКР и оперативники УМВД задержали лицо, причастное к совершению убийства. Им оказался 45-летний местный житель.

Оказалось, что обвиняемый вместе со своими знакомыми выпивали в вышеуказанной квартире. Там между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, связанный с приобретением спиртного. Мужчина вооружился ножом и ударил им женщину в грудную клетку. От полученных повреждений дама впоследствии скончалась.

Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, после чего ему предъявили обвинение в совершении указанного преступления. Решается вопрос о заключении жителя Тульской области под стражу.

Также был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли ряд предметов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. По преметам назначены судебные экспертизы.

- С обвиняемым проведен весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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