Экс-главный врач новомосковского роддома осуждена за хищение денег из учреждения

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-30T13:23:55+03:00

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Приговором Новомосковского городского суда бывший главный врач МУЗ «Новомосковский родильный дом» 59-летняя Елена Козина признана виновной в присвоении.

Как выяснилось, в период с 1 апреля 2009 года по 25 ноября 2010 гоад, женщина, будучи главным врачом МУЗ «НРД», использовала свое служебное положение в личных корыстных целях.

Она незаконно присвоила 29 760 рублей, принадлежащие роддому. Эти средства в учреждение были перечислены Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ для оплаты труда сотрудников, непосредственно оказывавшего медпомощь женщинам в период родов и послеродовой период.

За содеянное судом Елене Козиной назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с дополнительным наказанием в виде лишение права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 3 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU