В Тульской области осудили администратора подпольного игрового клуба
Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. 34-летняя женщина признана виновной в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Два года обвиняемая состояла в должности администратора игорного заведения, расположенного в одном из домов по ул. Советской в Белеве. Доступ к незаконным азартным играм посетители подпольного игрового клуба получали с помощью компьютера и интернета.
16 августа 2018 года обвиняемую задержали оперативники и доставили в следственный отдел. В ходе предварительного расследования уголовного дела следователи собрали и закрепили доказательственную базу.
Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается в полном объеме.
В ходе предварительного расследования уголовного дела осужденная признала вину в совершенном преступлении. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговором суда женщине назначен штраф - 302 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU