2019-01-30T13:11:52+03:00
Происшествия

В Тульской области осудили администратора подпольного игрового клуба

Женщина заплатит 302 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. 34-летняя женщина признана виновной в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Два года обвиняемая состояла в должности администратора игорного заведения, расположенного в одном из домов по ул. Советской в Белеве. Доступ к незаконным азартным играм посетители подпольного игрового клуба получали с помощью компьютера и интернета.

16 августа 2018 года обвиняемую задержали оперативники и доставили в следственный отдел. В ходе предварительного расследования уголовного дела следователи собрали и закрепили доказательственную базу.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается в полном объеме.

В ходе предварительного расследования уголовного дела осужденная признала вину в совершенном преступлении. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговором суда женщине назначен штраф - 302 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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