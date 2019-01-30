На улицах Петра Алексеева и Глеба Успенского в Туле временно перекроют движение
На указанных улицах будут выполняться работы по удалению и обрезке деревьев
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31 января 2019 года, в Туле будут проводится работы по удалению аварийных деревьев.
В связи с этим, напротив дома №13 по улице Петра Алексеева, с 9:30 до 12:00, будет закрыто движение на участке от улицы Макса Смирнова до улицы Буденного.
Также, 31 января 2019 года, напротив дома №2 по улице Глеба Успенского будут проводиться работы по обрезке деревьев.
В связи с этим с 13:00 до 15:00 будет закрыто движение на участке улицы Пушкинской до улицы Гоголевской.
ИСТОЧНИК KP.RU