2019-01-30T11:53:23+03:00
Общество

Для предотвращения подтоплений в Туле чистят ливневки

В городе ожидают наступление плюсовых температур и возможного дождя
Виктория ЯКУШИНА
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Ночью, 30 января 2019 года, в Туле велись работы по очистке дождеприемных решеток.

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» работали на ул. Октябрьской, Советской, Металлургов, Кирова, Красноармейском пр-те, пр-те Ленина и др.

Очистка от снега, наледи и смета производилась для предотвращения подтоплений улично-дорожной сети в условиях наступления плюсовых температур и возможного дождя.

Работы по очистке ливневок в Туле продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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