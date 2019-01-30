2019-01-30T11:50:08+03:00
Происшествия

На улице Степанова в Туле сбили 13-летнего ребенка

Он был госпитализирован
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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29 января 2019 года, в 14:05 на улице Степанова в Туле произошло ДТП.

37-летний мужчина на автомобиле «Lada Largus», по предварительной информации, сбил несовершеннолетнего пешехода - 13-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП в Туле пешеход подучил различные телесные повреждения и был госпитализирован. В УГИБДД отмечают, что несовершеннолетний пешеход находился на проезжей части без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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