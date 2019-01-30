В Туле появятся улицы Семейная и Десантников
Такое решение приняли депутаты Тулгордумы
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В деревне Судаково в Туле появятся улицы Семейная, Серебряные ключи, Сухая Воронка, Вербная, Ольховая, а также улица Десантников.
Еще один элемент улично-дорожной сети назовут в честь генерала армии Грачева. Такое решение приняли депутаты на заседании Тульской городской Думы 5-ого созыва.
Было отмечено также, что участки в деревне Судаково заселяют преимущественно многодетные семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU