В Туле появятся улицы Семейная и Десантников

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-30T11:33:23+03:00

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В деревне Судаково в Туле появятся улицы Семейная, Серебряные ключи, Сухая Воронка, Вербная, Ольховая, а также улица Десантников.

Еще один элемент улично-дорожной сети назовут в честь генерала армии Грачева. Такое решение приняли депутаты на заседании Тульской городской Думы 5-ого созыва.

Было отмечено также, что участки в деревне Судаково заселяют преимущественно многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU