2019-01-30T08:49:46+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Клары Цеткин сгорела хозяйственная постройка

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 января в Туле на ул. Клары Цеткин загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:53.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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