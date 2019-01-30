В Туле на ул. Клары Цеткин сгорела хозяйственная постройка

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-30T08:49:46+03:00

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29 января в Туле на ул. Клары Цеткин загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:53.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU