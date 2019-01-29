«Ростелеком» выступил наставником кадров будущего для Тульского региона

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-29T16:58:28+03:00

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«Ростелеком» поддержал федеральный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов». В рамках обязательного этапа – стажировки участников инициативы – ведущий цифровой провайдер организовал участникам на базе Тульского филиала площадку для работы над проектами, предоставив компьютерное оборудование и скоростной доступ в интернет.

Специалисты компании также выступили в роли наставников для 12-ти старшеклассников из Тулы, Алексина, Дубны, Донского, Суворова и Т-Огарево. На протяжении всего этапа индивидуальных образовательных траекторий, с августа 2018 года, они помогали командам школьников в подготовке проектов в сфере информационных технологий. Презентовать свои работы участники будут в период с февраля по июнь 2019 года на всероссийском форуме «Наставник», в образовательном центре «Сириус» и в МДЦ «Артек».

Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ:

«Мы хотим сформировать в рамках инициативы региональные лидерские команды из числа талантливых детей, молодежи и их наставников, некие «команды развития» регионов. Необходимо создать в стране целостную систему поддержки и развития талантливых детей, интегрирующую в себе возможности таких площадок, как «Кванториумы», региональные «Сириусы», центры дополнительного образования и детского творчества, современные производства».

25 января, в ходе стажировки на предприятии, старшеклассники ознакомились с производственной деятельностью тульского «Ростелекома», посетили региональный центр управления сетями связи и информационными системами, новый офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса, службу технической поддержки. Для молодых людей была организована экскурсия в корпоративный музей связи.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы всегда открыты для молодёжи и стараемся поддерживать образовательные проекты: не только в сфере информационных технологий, но и по другим направлениям. Очень рад, что «Ростелеком» помог школьникам дополнить теоретические знания практическим опытом. Надеюсь, что эти талантливые ребята станут активными участниками процесса цифровизации России».

Тульская область - один из шести российских регионов, где стартовал пилот федерального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов». Инициатива поддержана региональным министерством образования и направлена на формирование у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие региона. Одна из важных задач проекта - наполнение новым содержанием программ поддержки и развития талантливых детей и молодёжи.

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«Кадры будущего для регионов» - стратегическая инициатива Агентства стратегических инициатив. Впервые была заявлена в марте 2018 года на заседании Наблюдательного совета АСИ. Инициатива реализуется в четыре этапа (с мая 2018 года по июль 2019 года) и направлена на создание условий и мер поддержки для формирования у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов. В рамках инициативы ребятам под руководством высококвалифицированных наставников предоставляется возможность социальных и профессиональных проб, в том числе в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона. Стажировки школьников на производстве - обязательный элемент их индивидуальных образовательных траекторий при профессиональном сопровождении, в том числе с использованием института наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU