Жителям Привокзального округа помогают перейти на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-29T16:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 января, волонтеры выехали в п. Иншинский, чтобы оказать помощь в переходе на цифровое телевещание.

Пенсионеру установили и наладили оборудования для приема цифрового сигнала: цифровой приставки и дециметровой антенны.

Напомним, с 11 февраля Тульская область полностью переходит на цифровое вещание, при этом аналоговый сигнал будет отключен.

Всем жителям области нужно своевременно позаботиться о возможности приема цифрового сигнала.

Сделать это можно уже сейчас, не дожидаясь 11 февраля. Цифровой сигнал в настоящее время передается на территории региона.

Для жителей города, кому необходима помощь в настройке телевизионного оборудования, организованы индивидуальные консультации. Специалисты оказывают необходимую помощь на дому.

Заявку можно оставить в главном управлении по своему округу:

- главное управление по Центральному территориальному округу: 31-28-47;

- главное управление по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51;

- главное управление по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94;

- главное управление по Привокзальному территориальному округу: 22-44-24;

- главное управление по Советскому территориальному округу: 30-17-10, 30-17-11 .

По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, можно обращаться на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

При переходе на цифровое вещание туляки смогут бесплатно смотреть 20 цифровых федеральных телеканалов и слушать 3 радиостанции с высоким качеством изображения и звука:

- телеканалы: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия 24, Культура, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ 3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ,

- радиостанции: Маяк, Вести FM, Радио России.

ИСТОЧНИК KP.RU