6 февраля передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-29T16:42:13+03:00

Все вопросы туляков будут обработаны и переданы для исполнения

Изменить размер текста: A A

Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Привокзальный округ, территория «Федоровское», с. Алешня, ул. Центральная, д. 7а (возле аптеки).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU