2019-01-29T16:42:13+03:00
Общество

6 февраля передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа

Все вопросы туляков будут обработаны и переданы для исполнения
Виктория ЯКУШИНА
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Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Привокзальный округ, территория «Федоровское», с. Алешня, ул. Центральная, д. 7а (возле аптеки).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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