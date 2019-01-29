В Тульской области на 30% снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-29T16:31:44+03:00

В региональном УМВД подвели итоги работы за 2018 год

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В рамках расширенного заседания Коллегии УМВД России по Тульской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за 2018 год, а также обозначены задачи на наступивший год.

Так, в 2018 году тульскими полицейскими раскрыто более 7,5 тысяч преступлений. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений заметно выше среднероссийской.

Среди субъектов ЦФО УМВД занимает второе место по раскрытию квалифицированных грабежей, четвертое – по раскрываемости мошенничеств, пятое – по раскрытию квартирных краж.

В регионе на 30% снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. Созданы нормальные условия для мигрантов, которые решили жить и работать в области, а потому в этой сфере должен быть жесткий контроль, факты нарушений следует незамедлительно пресекать.

Кроме того, по итогам 2018 года количество преступлений в расчете на проживающих в области жителей ниже, чем в ЦФО и в целом по России.

Отмечено, что в прошедшем году органами внутренних дел в полной мере обеспечен правопорядок при проведении свыше 5 000 мероприятий с массовым участием людей, в которых суммарно приняло участие более 2 000 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU