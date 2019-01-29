В 2018 году в Туле сети наружнего освещения появились по 104 адресам

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-29T16:08:13+03:00

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В течение 2018 года в Туле заменили физически изношенные опоры ЛЭП, более 8 000 перегоревших ламп, установили световые панно «Самовар» на Октябрьском и Павшинском путепроводах в количестве 36 штук.

Также были установлены световые панно в поселке Косая гора, на детской площадке Щегловского монастыря.

Была осуществлена реконструкция наружнего освещения на магистральных улицах города с заменой 568 натриевых светильников на светодиодные.

В рамках программы «Большая Тула – Светлый город 2018» были выполнены работы по строительству и реконструкции сети наружнего освещения на 104 объектах, в том числе установлена 381 опора, 1405 светильников, смонтировано 14 700 м линий наружнего освещения, установлено 15 пунктов питания наружнего освещения.

По программе «Формирование современной городской среды» выполнены работы по строительству и реконструкции сети наружнего освещения на 301 объекте, в том числе установлено 59 опор, 93 светильника, смонтировано 3 100 м линий наружнего освещения.

В рамках заключенных контрактов и договоров с разными организациями МКП «Тулагорсвет» осуществило строительство и реконструкцию сетей наружнего освещения на 12 объектах. Установлено 12 опор, 48 торшеров, 136 светильников, смонтировано 2950 м линий наружнего освещения.

Во исполнение поручения главы администрации города Тулы Евгения Авилова, в рамках проведенных встреч с жителями города, предприятием в 2018 году произведены работы на 45 объектах установлено 12 опор, 100 светильников, смонтировано 1250 м линий наружнего освещения. Данные работы выполнены за счет средств предприятия, стоимость которых составила 1 млн 900 тыс. рублей.

В рамках проекта «Тула – новогодняя столица» предприятие принимало участие в новогоднем оформлении города: осуществляло монтаж и эксплуатацию 84 канделябров, 70 световых фонарей, 21 арки, 70 панно, центральной городской елки и много другого. Была проведена частичная замена и ремонт существующей металлоконструкции городской елки, полностью обновлен искусственный лапник, приобретены новые игрушки и иллюминация. Стоимость реконструкции составила 7 млн 335 тыс. рублей.

В 2019 году МКУ «Тулагорсвет» планирует продолжить работу по реконструкции сетей наружнего освещения: замены светильников на светодиодные, замены изношенного кабеля на самонесущий изолированный провод, провести частичную замену физически изношенной иллюминации на улице города.

Кроме того, планируется принять участи в программах «Большая Тула – Светлый город 2019» и «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU