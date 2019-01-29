За неделю в Туле отловили 23 бездомные собаки

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-29T15:52:39+03:00

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В Туле продолжается отлов безнадзорных животных. За минувшую неделю было отловлено и определено в приют 23 собаки.

Работы по отлову производились в Туле на улицах Газовой, Верхней Волоховской, Привокзальной, а также в поселке Рудаково, в поселке Плеханово на улице Заводской и Маяковского и в селе Высокое.

Напомним, организация ООО «Континент+» определена в качестве подрядчика по отлову безнадзорных животных в результате аукциона. В рамках контракта в этом году будут отловлены больше 400 безнадзорных животных. Стоимость контракта составляет около 2,3 миллиона рублей.

Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872) 56-58-10, 8 (4872) 21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU