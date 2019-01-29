Тульская область вошла в ТОП-50 регионов туризма-2018 в России
Аналитики ТурСтат подготовили рейтинг популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Тульская область вошла в ТОП-50. В 2018 наш регион посетили 729 тысяч туристов, на 12% больше, чем годом ранее.
В топ-20 вошли:
- Москва (более 23,5 млн туристов),
- Краснодарский край (более 17 млн туристов),
- Подмосковье (15 млн),
- Санкт-Петербург (8,5 млн),
- Крым (6,8 млн),
- Приморье (более 5 млн),
- Владимирская область (более 5 млн),
- Ярославская область (3,8 млн),
- Татарстан (3,4 млн),
- Тюменская область (3,1 млн),
- Ленинградская область (3 млн),
- Вологодская область (2,9 млн),
- Башкирия (более 2,5 млн),
- Калужская область (более 2,5 млн),
- Алтайский край (2,2 млн),
- Астраханская область (2,1 млн),
- Республика Горный Алтай (2,1 млн),
- Иркутская область (более 1,6 млн),
- Калининградская область (более 1,5 млн),
- Ставропольский край (1,5 млн).
ИСТОЧНИК KP.RU