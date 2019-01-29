2019-01-29T15:13:48+03:00
Общество

Тульская область вошла в ТОП-50 регионов туризма-2018 в России

Рейтинг был составлен по результатам анализа статистики внутреннего и въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году
Виктория ЯКУШИНА
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Аналитики ТурСтат подготовили рейтинг популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.

Тульская область вошла в ТОП-50. В 2018 наш регион посетили 729 тысяч туристов, на 12% больше, чем годом ранее.

В топ-20 вошли:

- Москва (более 23,5 млн туристов),

- Краснодарский край (более 17 млн туристов),

- Подмосковье (15 млн),

- Санкт-Петербург (8,5 млн),

- Крым (6,8 млн),

- Приморье (более 5 млн),

- Владимирская область (более 5 млн),

- Ярославская область (3,8 млн),

- Татарстан (3,4 млн),

- Тюменская область (3,1 млн),

- Ленинградская область (3 млн),

- Вологодская область (2,9 млн),

- Башкирия (более 2,5 млн),

- Калужская область (более 2,5 млн),

- Алтайский край (2,2 млн),

- Астраханская область (2,1 млн),

- Республика Горный Алтай (2,1 млн),

- Иркутская область (более 1,6 млн),

- Калининградская область (более 1,5 млн),

- Ставропольский край (1,5 млн).

ИСТОЧНИК KP.RU

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