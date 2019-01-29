Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-29T14:11:58+03:00

Новобранец отмечает, что переход в «Арсенал» для него - это шаг вперед

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28 января 2019 года, тульский ПФК «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне.

30-летний футболист начинал карьеру в Кот-д’Ивуаре, выступая за команду из Абиджана. В 2004 году присоединился к буркинийскому клубу «Этуаль Филант» из Уагадугу. Знакомство Бакари с европейским футболом состоялось в 2006 году, когда он перебрался во французский «Генгам». Проведя шесть сезонов в составе красно-черных, Коне перешел в «Лион», за который сыграл более 80 матчей и стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Центральный защитник успел поиграть в испанской «Малаге», а последний год провел в турецком «Анкарагюджю».

В 2007 году дебютировал в национальной сборной Буркина-Фасо и провел за нее более 80 матчей.

Контракт между ПФК «Арсенал» и Бакари Коне заключен на полтора года.

Сам новобранец отмечает, что переход в «Арсенал» для него - это шаг вперед.

- Теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде, - отметил защитник.

ИСТОЧНИК KP.RU