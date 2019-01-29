2019-01-29T14:11:58+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне

Новобранец отмечает, что переход в «Арсенал» для него - это шаг вперед
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
Изменить размер текста:

28 января 2019 года, тульский ПФК «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне.

30-летний футболист начинал карьеру в Кот-д’Ивуаре, выступая за команду из Абиджана. В 2004 году присоединился к буркинийскому клубу «Этуаль Филант» из Уагадугу. Знакомство Бакари с европейским футболом состоялось в 2006 году, когда он перебрался во французский «Генгам». Проведя шесть сезонов в составе красно-черных, Коне перешел в «Лион», за который сыграл более 80 матчей и стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Центральный защитник успел поиграть в испанской «Малаге», а последний год провел в турецком «Анкарагюджю».

В 2007 году дебютировал в национальной сборной Буркина-Фасо и провел за нее более 80 матчей.

Контракт между ПФК «Арсенал» и Бакари Коне заключен на полтора года.

Сам новобранец отмечает, что переход в «Арсенал» для него - это шаг вперед.

- Теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде, - отметил защитник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» выступил наставником кадров будущего для Тульского региона
Жителям Привокзального округа помогают перейти на цифровое телевещание
6 февраля передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа
В Тульской области на 30% снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами
В 2018 году в Туле сети наружнего освещения появились по 104 адресам
За неделю в Туле отловили 23 бездомные собаки
Тульская область вошла в ТОП-50 регионов туризма-2018 в России
В Тульской области погиб при пожаре мужчина: проводится доследственная проверка
«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных
39-летний туляк незаконно прописал в своей квартире пятерых иностранцев
Под Тулой столкнулись "Киа" и "Нексия"
В ДТП с "Вестой" и "Ланосом" под Тулой пострадала 80-летняя женщина
На месте гибели 10-летнего мальчика под рухнувшим снегом в Тульской области был еще один ребенок
В 2018 году жители Тульской области взяли 31 490 ипотечных кредитов