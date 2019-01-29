В Тульской области погиб при пожаре мужчина: проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-29T13:15:24+03:00

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Следственный отдел по г. Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.

Возгорание произошло ночью 29 января в одной из квартир дома по ул. Набережной, 8 в Новомосковске. После тушения пожара было обнаружено тело 46-летнего мужчины без признаков жизни со следами термического воздействия на теле.

Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу тела потерпевшего. Также назначена пожаро-техническая экспертиза с целью установления причины пожара.

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что погибший мужчина жил в квартире один, длительное время злоупотреблял спиртными напитками. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире отсутствовала газификация, электрификация, печь не топилась.

По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Производство проверочных мероприятий продолжается.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.