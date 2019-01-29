2019-01-29T12:41:30+03:00
Общество

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» успешно провел второй этап испытаний отечественных оборудования и решений для организации квантовой защиты передачи данных на действующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Участниками тестирования стали Российский квантовый центр (РКЦ), компании QRate и «С-Терра СиЭсПи».

«Успешные итоги испытаний с привлечением нескольких отечественных производителей оборудования на действующей инфраструктуре «Ростелекома» подтвердили, что технических ограничений для организации квантовой защиты передачи данных практически нет. Это приближает появление коммерческих сервисов, основанных на квантовом шифровании передачи критически важных данных. Например, нашей компании важно обеспечить сверхнадежную защиту каналов между дата-центрами, где размещены важнейшие информационные системы как внутренние, так и внешних заказчиков», – подвел итоги вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Комплекты оборудования QRate и «С-Терра СиЭсПи», которые участвовали в тестировании, полностью произведены в России и используют наиболее современные технологические решения как квантового распределения ключей, так и шифрования данных в высоконагруженных каналах. В мае 2018 года QRate и

«С-Терра СиЭсПи» провели лабораторное тестирование гибридной квантово-классической системы и обеспечили квантово-защищенную передачу данных со скоростью от 10 Гб/с. Теперь этот комплекс успешно прошел испытания на действующей ВОЛС компании «Ростелеком», соединяющей дата-центр М10 в Москве и лабораторию университета Сколтех в Сколково.

«Испытания на действующей линии связи показывают, что оборудование QRate и наших партнеров уже полностью готово к масштабированию – полноценному внедрению в повседневную практику. Следующий шаг – строительство многопользовательских квантовых сетей. Нам нужно торопиться, потому что и в Европе, и в Азии квантовая защита данных уже становится стандартом в сфере защиты информации», – сказал технический директор QRate Юрий Курочкин.

«Для России внедрение, так называемого, «квантового шифрования» – актуальнейшая задача. Проведенные испытания – это еще одно свидетельство того, что мы можем идти в ногу с остальным миром, и при этом соблюдать свои интересы и сохранять суверенитет в сфере кибербезопасности», – отметил технический директор «С-Терра СиЭсПи» Христофор Газаров.

«Созданные нами решения для обработки квантовых ключей позволяют добиваться скорости распределения ключей, достаточной для обеспечения в среднем двух абонентов при условии смены ключа один раз в секунду. Для «Ростелекома» подобный комплекс может быть интересен с точки зрения предоставления сервисов по долгосрочной защите передаваемых данных с использованием квантовых коммуникаций», – подчеркнул руководитель группы РКЦ Алексей Федоров.

Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Технология квантовых коммуникаций основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами шифрования в рамках этой технологии используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно меняются, как только кто-то попытается их «прочитать». Любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области погиб при пожаре мужчина: проводится доследственная проверка
39-летний туляк незаконно прописал в своей квартире пятерых иностранцев
Под Тулой столкнулись "Киа" и "Нексия"
В ДТП с "Вестой" и "Ланосом" под Тулой пострадала 80-летняя женщина
На месте гибели 10-летнего мальчика под рухнувшим снегом в Тульской области был еще один ребенок
В 2018 году жители Тульской области взяли 31 490 ипотечных кредитов
30 января передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе
Пролетарский округ Тулы готовится к переходу на цифровое ТВ
В Тульской области сгорел жилой дом: есть пострадавший
В Тульской области из-за схода снега погиб ребенок: прокуратура проводит проверку
В Тульской области при пожаре погибли два человека: СК проводит проверку
В Тульской области сгорел расселенный барак
В Туле состоится кастинг национального конкурса «Краса России Тула» - 2019
С 29 по 31 января в Туле будет перекрыт участок улицы Кауля
В Туле объявлен набор в беспрецедентный фитнес-марафон с предоставлением полного рациона питания
Какие УК Тулы не расчистили снег после снегопада
В поликлинике онкодиспансера в Туле пройдет День открытых дверей
В Туле прошла лыжная гонка Vedenin Ski Race
700 закладок в день: тульские полицейские задержали банду наркодилеров
В тульском Плеханово загорелся дом
В Тульской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России - 2019»
Уже более 300 многодетных семей из Тульской области бесплатно посетили спектакли в рамках акции «Всей семьей в театр».
В Туле женщина сорвалась с седьмого этажа, расчищая карниз от снега
В Туле техник, работающий в подъезде, стал жертвой нечистого на руку жильца дома
За неделю в Туле произошло 197 ДТП
Аварийность в дни аномального снегопада в Тульской области не превышала среднестатистических значений