39-летний туляк незаконно прописал в своей квартире пятерых иностранцев

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-29T11:28:38+03:00

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В Туле полицейские поймали подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Как выянилось, 39-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире на территории Советского округа Тулы пятерых граждан другого государства. При этом подозреваемый не предоставил никому из них фактического места для проживания, чем и нарушил закон.

Подозреваемый признался стражам порядка в содеянном.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Отметим, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.