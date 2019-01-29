39-летний туляк незаконно прописал в своей квартире пятерых иностранцев
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле полицейские поймали подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранцев.
Как выянилось, 39-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире на территории Советского округа Тулы пятерых граждан другого государства. При этом подозреваемый не предоставил никому из них фактического места для проживания, чем и нарушил закон.
Подозреваемый признался стражам порядка в содеянном.
В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
Отметим, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.