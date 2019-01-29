Под Тулой столкнулись "Киа" и "Нексия"
Пострадала женщина-водитель
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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28 января 2019 года, в 07:50 на 43-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района Тульской области произошло ДТП.
26-летний молодой человек на автомобиле «Киа Спортейдж», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», под управлением женщины 33 лет.
В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Деу Нексия» с различными травмами госпитализирована.