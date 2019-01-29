2019-01-29T13:21:31+03:00
Происшествия

В ДТП с "Вестой" и "Ланосом" под Тулой пострадала 80-летняя женщина

Она получила телесные повреждения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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28 января 2019 года, в 11:35 на улице Ленина города Суворов Тульской области произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос», по предварительной информации, не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением мужчины 68 лет, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с ним.

В результате ДТП в Тульской области пассажир автомобиля «Шевроле Ланос» - женщина 80 лет - получила телесные повреждения.

Фото: УГИБДД России по Тульской области

Фото: УГИБДД России по Тульской области

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