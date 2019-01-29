В ДТП с "Вестой" и "Ланосом" под Тулой пострадала 80-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-29T13:21:31+03:00

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28 января 2019 года, в 11:35 на улице Ленина города Суворов Тульской области произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос», по предварительной информации, не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением мужчины 68 лет, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с ним.

В результате ДТП в Тульской области пассажир автомобиля «Шевроле Ланос» - женщина 80 лет - получила телесные повреждения.