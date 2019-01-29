В ДТП с "Вестой" и "Ланосом" под Тулой пострадала 80-летняя женщина
Она получила телесные повреждения
Фото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:
28 января 2019 года, в 11:35 на улице Ленина города Суворов Тульской области произошло ДТП.
33-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос», по предварительной информации, не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением мужчины 68 лет, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с ним.
В результате ДТП в Тульской области пассажир автомобиля «Шевроле Ланос» - женщина 80 лет - получила телесные повреждения.
Фото: УГИБДД России по Тульской области