На месте гибели 10-летнего мальчика под рухнувшим снегом в Тульской области был еще один ребенок

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-29T10:55:45+03:00

Инцидент произошел на закрытой территории одного из предприятий

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Вечером 28 января 2019 года, на закрытой территории одного из предприятий в деревне Ольхи Плавского района Тульской области произошла трагедия. Снежная масса сорвалась с крыши ангара прямо несовершеннолетнего мальчика.

На место ЧП были вызваны медики и правоохранители. Спасти школьника не удалось.

По факту произошедшего в СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как удалось установить, инцидент произошел в период с 16:00 до 18:30. На территории, прилегающей к производственному участку предприятия, находилось двое детей - 10 и 13 лет. На одного из них и сорвался снежный покров с металлического ангара.

Фото: СУ СКР по Тульской области

Следователи следственного отдела совместно со следователями-криминалистами уже провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, назначили судмедэкспертизу по телу потерпевшего. По указанию прокурора области Романа Праскова на месте происшествия координировал работу следователей прокурор Плавского района Дмитрий Сазанов.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается. По факту произошедшего проводит проверку и прокуратура Плавского района. Дело находится на особом контроле прокурора области.