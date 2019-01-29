Пролетарский округ Тулы готовится к переходу на цифровое ТВ
Специалисты главного управления по округу оказывают помощь по настройке оборудования на дому
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В Пролетарском округе Тулы проводится разъяснительная работа с гражданами, относящимися к льготной категории, по вопросу получения компенсации через органы соцзащиты за приобретенное ими оборудование для приема сигнала цифрового ТВ.
Также сотрудниками главного управления по округу оказывается адресная помощь в установке и подключении приставок цифрового телевидения.
Заявку можно оставить в главном управлении по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51.
По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, можно обращаться на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.