Пролетарский округ Тулы готовится к переходу на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-29T09:35:28+03:00

Специалисты главного управления по округу оказывают помощь по настройке оборудования на дому

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В Пролетарском округе Тулы проводится разъяснительная работа с гражданами, относящимися к льготной категории, по вопросу получения компенсации через органы соцзащиты за приобретенное ими оборудование для приема сигнала цифрового ТВ.

Также сотрудниками главного управления по округу оказывается адресная помощь в установке и подключении приставок цифрового телевидения.

Заявку можно оставить в главном управлении по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51.

По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, можно обращаться на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.