В Тульской области сгорел жилой дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-29T09:23:39+03:00

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29 января в Новомосковске на ул. Набережной загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:47.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и ПЧ "Бранд Мауэр". По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорел диван, закоптились стены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.