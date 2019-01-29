2019-01-29T09:04:08+03:00
Происшествия

В Тульской области из-за схода снега погиб ребенок: прокуратура проводит проверку

Результаты проверки прокурор области взял на особый контрол
Мария ВЛАСОВА
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28 января в д. Ольхи Плавского района на территории предприятия вследствие схода с одного из металлических ангаров снежной массы погиб 10-летний ребенок.

По указанию прокурора области Романа Праскова на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Плавского района Дмитрий Сазанов, который координировал работу следственно-оперативной группы.

По данному факту прокуратура Плавского района проводит проверку. Также доследственную проверку ведет Следственный комитет РФ по Тульской области. Ее результаты прокурор области взял на особый контроль.

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