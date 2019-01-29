В Тульской области из-за схода снега погиб ребенок: прокуратура проводит проверку
Результаты проверки прокурор области взял на особый контрол
Изменить размер текста:
28 января в д. Ольхи Плавского района на территории предприятия вследствие схода с одного из металлических ангаров снежной массы погиб 10-летний ребенок.
По указанию прокурора области Романа Праскова на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Плавского района Дмитрий Сазанов, который координировал работу следственно-оперативной группы.
По данному факту прокуратура Плавского района проводит проверку. Также доследственную проверку ведет Следственный комитет РФ по Тульской области. Ее результаты прокурор области взял на особый контроль.