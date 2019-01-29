В Тульской области при пожаре погибли два человека: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-29T08:56:50+03:00

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В Алексине после тушения пожара в одной из квартир дом по ул. Центральной были обнаружены тела 60-летней женщины и 49-летнего мужчины со следами термического воздействия на теле.

Следственный отдел по г. Алексин СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по данному факту.

Следователь провел осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел потерпевших. Пожаро-техническая экспертиза поможет установить причину пожара.

По предварительной информации, ей могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.