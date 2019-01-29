В Тульской области сгорел расселенный барак

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-29T08:47:04+03:00

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29 января в п. Приупский Киреевского района загорелся расселенный барак. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:34.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.