В Тульской области сгорел расселенный барак
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 января в п. Приупский Киреевского района загорелся расселенный барак. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:34.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия выгорела комната. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.