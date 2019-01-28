2019-01-28T17:57:06+03:00
Общество

В Туле состоится кастинг национального конкурса «Краса России Тула» - 2019

Анна ЖУКОВА
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Эксклюзивный представитель по Туле и Тульской области национального конкурса красоты «Краса россии» модельное агентство Gold Models приглашает девушек от 14 до 27 лет принять участие в Х юбилейном областном фестивале красоты и таланта «Краса России Тула» - 2019 . Если ты талантлива и красива - отправляй заявку! Может именно ты получишь главную корону и титул «Краса России Тула- 2019, а также право право представить наш регион на супер-финале в Москве!

Ещё больше сюрпризов, ещё больше подарков! В честь юбилея всем девушкам вручаются короны, памятные дипломы, наградные эксклюзивные титульные ленты с кристаллами Swarovski.

Стать участницей фестиваля легко: заполни анкету на сайте goldtula.ru. Записаться на кастинг можно по тел.: 38-41-33, 89038404133. Предварительная регистрация обязательна!

Фестиваль красоты и талантов «Краса России Тула» проводится с 2010 года. Это не только конкурс самых красивых девушек тульской области, но и эффектное театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет. В жюри входят известные деятели культуры, представители СМИ, бизнесмены, артисты и модельеры.

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