2019-01-28T16:35:12+03:00
Общество

В Туле объявлен набор в беспрецедентный фитнес-марафон с предоставлением полного рациона питания

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Фитнес-марафон «Легкий путь к стройности» объединил ведущие фитнес-клубы Тулы, специалистов в области диетологии и тульский бренд линейки правильного питания «Есть Вкусно и Полезно».

Впервые участникам марафона предлагается не просто включиться в фитнес, но и перейти на правильное питание с полным обеспечением ежедневного рациона в течение 2 месяцев.

Марафонцы пройдут обследование в тульском медцентре «Мать и дитя», получат программу занятий в клубах-партнерах проекта, по которым будут распределены жеребьевкой. Познакомятся с фитнесом без комплексов и зеркал в «Fitcurves». Освоят индивидуальные программы занятий с профессиональными тренерами в современных фитнес-центрах «Олимп» и «ВФорме». Изучат техники ментального фитнеса и йоги в Центре ментального фитнеса Татьяны Поповой. Пройдут курс правильного и безопасного бега под руководством мастера спорта России Олега Гераськина в школе бега для взрослых ILoveSupersport, после чего смогут самостоятельно заниматься любительским бегом с пользой для фигуры в любое время и в любом месте. Рекомендации по плану питания и принципы формирования правильного рациона участникам проекта представит сертифицированный нутрициолог в области диетологии Анастасия Никитенкова.

В течение 2 месяцев рацион марафонцев будет сформирован из готовых блюд «Есть Вкусно и Полезно», которые с октября производятся в Туле по французской технологии sous-vide. Это технология низкотемпературного приготовления продуктов в глубоких водяных банях, без консервантов, без жарки. Такой способ не предусматривает использование масла, а рыба, мясо и овощи сохраняют максимум полезных свойств. Познакомившись с блюдами sous-vid, марафонцы убедятся, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным.

Финалист марафона, достигнувший самых внушительных результатов получит в подарок смену образа и преображение от студии красоты Екатерины Горбачевой.

Заявки на участие в марафоне уже принимаются в социальной сети ВКонтакте в тульской группе «Есть Вкусно и Полезно. Тула».

*условия участия в марафоне опубликованы в официальной группе.

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