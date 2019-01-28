Какие УК Тулы не расчистили снег после снегопада
УАТН администрации Тулы 25 января 2019 года в адрес управляющих компаний города было направлено предупреждение об ухудшении погодных условий и предстоящем снегопаде.
По итогам проведенного контроля за состоянием придомовых территорий 26-27 января обследовано 294 придомовых территорий МКД, выявлено 57 территорий, где работы по расчистке не проводились: УК Вертикаль – 7 территорий, Альянс – 6 территорий, Восход – 5 территорий, Орион – 4 территории, РЭМС – 4 территории.
В связи с предстоящим повышением температуры и возможным сходом снега и льда с крыш, УАТН подготовлено предупреждение о необходимости проведения работ по расчистке кровель. Евгений Авилов напомнил о проведении мониторинга состояния кровель во время повышения температуры, чтобы при необходимости оперативно устранять протечки.